Малиновский районный суд Одессы приговорил двух человек, воровавших автомагнитолы, к одному году лишения свободы условно. Также суд обязал их прочесть несколько произведений литературы, «воспитывающих гуманизм и уважительное отношение к частной собственности», говорится в документе из базы судебных актов.

Как следует из материалов дела, подозреваемые, которым исполнилось 23 и 19 лет, проникли на территорию автостоянки и украли из автомобиля ВАЗ автомагнитолу, три динамика и рычаг коробки передач. Из автомобиля «Волга» они также похитили автомагнитолу.

Подсудимым грозил трехлетний срок лишения свободы, но им назначили год условно с дополнительными обязанностями. При рассмотрении дела судья Александр Гарский обратил внимание на личность фигурантов, которые оказались людьми с «очень ограниченным развитием и образованием».

У них «отсутствует понимание отношений собственности, отношений между людьми», решил суд. Обвиняемые «не понимают общечеловеческие ценности, в том числе те, которые закладываются родителями в детстве». Чтобы восполнить этот пробел, суд решил приговорить подсудимых к чтению книг.

В частности, осужденным нужно прочитать «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стих «Минають дни, минають ночи» («Проходят дни, проходят ночи») Тараса Шевченко.

В мотивировочной части решения суд указал, что «по мнению Федора Достоевского, перестать читать книги – значит перестать мыслить». «Чтение определенных судом произведений станет для обвиняемых стимулом для мышления и познания мира», – подчеркнул судья.

При вынесении решения суд принял во внимание, что обвиняемые ранее не были судимы, у одного из них есть жена и ребенок. Также подсудимые признали свою вину и сотрудничали со следствием. Они сказали, что на кражу пошли из-за отсутствия денег. Они понадобились на покупку билета до Белгород-Днестровского, где одному из подсудимых оформляли жилье как сироте. Он работал на стройке в Одессе за 500 гривен в неделю. Но даже этих денег сирота не получил: бригадир потратил его зарплату на аренду жилплощади.

Вынося приговор, судья Гарский руководствовался высказыванием юриста Анатолия Кони: «Суд, в известном отношении, есть школа для народа, из которой, помимо уважения к закону, должны выноситься уроки служения правде и уважения к человеческому достоинству».