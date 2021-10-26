Израильские ВВС начали планировать удары по ядерным объектам Ирана. Об этом стало известно изданию Times of Israel.

Подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок летчиков ВВС. Издание подчеркивает, что на реализацию этих планов правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей.

Некоторые аспекты плана удара ВВС Израиля, который все еще находится на стадии «черновика», могут быть готовы в течение короткого периода времени. Другие потребуют больше года, чтобы максимально продумать действия военных. Подготовка к такому удару стала главным приоритетом израильских ВВС, и проведение приготовлений потребовало изменить график тренировок.

Тель-Авиву придется не только ударить по военным объектам Ирана, которые находятся глубоко под землей, но и найти способ преодолеть систему иранской противовоздушной обороны. ЦАХАЛ также необходимо подготовиться к ответному удару по Израилю со стороны Ирана и его союзников по всему региону.

В свете улучшения сирийских средств ПВО и недавно задействованных иранских оборонительных возможностей ВВС Израиля в последние месяцы обновили свои методы: используются крупные соединения с большим количеством самолетов для нанесения ударов по большему количеству целей одновременно, узнали в Times of Israel. В ВВС считают, что в этом году по целям в Сирии будет нанесено столько же ударов, сколько и в прошлом – в декабре 2020-го военные заявили о поражении 50 объектов в САР.

Ранее TRT на русском писал, что Израиль ускорил подготовку к нанесению удара по Ирану. По словам главы генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, увеличение военного бюджета было во многом связано с необходимостью предотвратить получение Тегераном ядерного оружия, а также не допустить дальнейшее распространение иранского влияния в регионе. Он подчеркнул, что по всему Ближнему Востоку предпринимаются усилия по сдерживанию союзников Тегерана. Основная цель Израиля – минимизировать присутствие Ирана в регионе, особенно в Сирии. «Но подобные операции проводятся по всему Ближнему Востоку. Они направлены как против ХАМАСа, так и против «Хезболлы»», – сказал Кохави. В августе министр обороны Бени Ганц заявил, что Ирану для получения материалов для производства ядерного оружия понадобится около двух с половиной месяцев. Как заявил Ганц, «пришло время для дипломатических, экономических и даже военных актов».