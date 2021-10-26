Тема повторного государственного переворота в Судане, который ослабил гражданский лагерь переходного руководства страны и привел к смещению премьер-министра Абдаллы Хамдока, была вынесена на повестку закрытого заседания Совета безопасности ООН. Западные страны волнует не только то, что генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, но и то, что он остановил действие некоторых пунктов конституционной декларации, определившей процесс транзита власти после падения президента Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет.

После столь открытой заявки армейского руководства на государственный контроль часть политических сил Судана объявила о кампании сопротивления «авторам» переворота. В частности, лидеры движения «Силы за свободу и перемены», которое представляет собой основную оппозицию военным, призвали гражданское население присоединиться к акции всеобщего неповиновения. В начале этой недели в стране в ходе протестов погибли около 150 человек. Нетрудно предположить, что в случае увеличения масштабов манифестаций цифра будет расти.

Американская категоричность

Парадоксально, что США, продемонстрировавшие за последние недели экстраординарную дипломатическую активность на суданском направлении, поспешили дистанцироваться от путчистов. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс проинформировал, что «в свете нынешнего развития событий» Америка «ставит на паузу» выделение африканской стране $700 млн, которые предназначались «для поддержки демократических преобразований». Сумма, вероятно, будет разморожена только после восстановления прежнего государственного порядка.

По крайней мере, Госдепартамент призвал военных во главе с генералом аль-Бурханом «немедленно освободить всех задержанных политических деятелей», которые представляли гражданский лагерь, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, и обеспечить их безопасность. Помимо этого, от путчистов ждут «полного восстановления» переходного правительства во главе с гражданскими, а также предотвращения «какого бы то ни было насилия в отношении участников акций протеста, включая применение боевых патронов».

Белый дом настроен настолько категорично, что готов свернуть свое формальное посредничество в диалоге между Хартумом и сионистским правительством. В частности, в администрации президента Джо Байдена усомнились в целесообразности продолжать кампанию по пресловутой арабо-израильской нормализации, которая, по идее, должна была затронуть и Судан. Вашингтон говорит о необходимости пересмотра этого дипломатического процесса, широко разрекламированного командой Дональда Трампа.

Ликование Израиля

О том, что Судан и Израиль якобы договорились восстановить отношения, Трамп сообщил в октябре 2020 года. Америка выступала стороной, форсировавшей продвижение к сделке, несмотря на то что суданское общественное мнение было не в восторге от таких перспектив. В качестве компенсации администрация Трампа пообещала африканской стране исключение из списка стран – спонсоров международного терроризма. Правда, для этого Хартуму пришлось еще и заплатить, направив $335 млн жертвам терактов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году.

Интересно, но Хамдок и гражданское правительство не были активными сторонниками сближения с сионистами. Это чувствовали в Израиле, который, согласно ряду сообщений, поддерживал связь исключительно с армейскими и разведывательными структурами Судана. Гражданские политики Хартума довели это до сведения американцев, которые, в свою очередь, устроили разнос израильтянам. «Они не просили нас прекратить связь с военными, но просили, чтобы мы начали работать и с гражданскими властями», – говорят израильские чиновники.

Источники ивритоязычных изданий уверяют, что сейчас израильская сторона, в отличие от своих американских друзей, делает ставку на военных. Причина более чем очевидна. «Аль-Бурхан более склонен к укреплению связей с США и Израилем, – говорит один из неназванных израильских государственных деятелей. – Переворот был почти неизбежен, потому что премьер-министр в течение нескольких лет был в разладе с военными, и было очевидно, что это достигнет точки принятия решения».

Российские ставки

Канал коммуникации с суданскими военными активно использовала и российская сторона. По данным Центра «Досье», переговоры о «возможности использования воздушных баз и островов, входящих в состав Судана, в Красном море» велись представителями одиозного предпринимателя Евгения Пригожина, являющегося отцом-основателем ЧВК «Вагнера», и суданскими генералами. В связи с чем нетрудно представить, как пристально Москва наблюдает за развитием событий в африканской стране.

Сейчас в МИД России делают дежурные заявления о том, что «суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов». Однако столь быстрая готовность РФ «уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие», акцентированная в заявлениях, не может не свидетельствовать, что складывающийся в Судане порядок Кремль вполне устраивает.

Комично выглядит только то, что новый суданский переворот поставил вездесущих «вагнеровцев» и израильских стратегов фактически на одну сторону поля. Такой круг «друзей» не обещает Хартуму ничего хорошего.