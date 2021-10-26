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Президенты Азербайджана и Турции открыли аэропорт Физули в Карабахе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на церемонию открытия международного аэропорта Физули. Это первый аэропорт, построенный Азербайджаном на освобожденной от оккупации территории Карабаха. Самолет с Эрдоганом на борту был первым из принятых новой воздушной гаванью. Турецкий лидер вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перерезал красную ленту и осмотрел здание аэропорта. #Алиев #Эрдоган #Физули
Президенты Азербайджана и Турции открыли аэропорт Физули в Карабахе / Others
26 октября 2021 г.
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