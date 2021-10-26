Британские службы контрразведки (MI5), внешней разведки (MI6) и радиоэлектронной разведки (GCHQ) предоставили американской компании Amazon контракт на разработку облачного сервиса для безопасного хранения и обработки секретных материалов, сообщает Financial Times.

Соглашение позволит британским спецслужбам обмениваться информацией между собой и с другими ключевыми ведомствами, а также проводить глубокий анализ данных с помощью искусственного интеллекта.

Контракт с Amazon Web Services – подразделением облачных сервисов Amazon – был заключен в 2021 году, его условия не будут разглашаться. По оценке экспертов, услуги обойдутся британским спецслужбам в 1 млрд фунтов стерлингов. Данные планируется хранить на территории Великобритании, у Amazon не будет к ним доступа.

ЦРУ договорилось о сотрудничестве с Amazon Web Services еще в 2013 году. По мнению бывшего руководителя Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Кирана Мартина, новое технологическое решение позволит разведывательному сообществу тратить на поиск необходимых сведений в общей базе данных минуты, а не недели и месяцы. Применение искусственного интеллекта упростит выполнение таких задач, как поиск голоса конкретного человека в крупном аудиоархиве и перевод его речи.