Министерство обороны России развернет на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе Кант в Кыргызстане новые системы связи, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

График поставки систем на российские военные базы в Центральной Азии уже согласован и утвержден, пишет газета. Утверждается, что они позволят наладить на территории региона безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе техника позволит вести обмен данными даже с самыми отдаленными районами региона, утверждают «Известия».

Кроме того, до конца 2021 года будет завершено обновление российской военной базы в Таджикистане. Оборудование получит не только батальон связи самой военной базы, но и другие части и подразделения. Планируется, что база полностью обновит свой парк систем связи. Переоснащение авиабазы Кант запланировано на 2022 год. Помимо радиостанций наземных подразделений будут обновлены и изделия, которые обеспечивают обмен информацией с авиацией.

По словам источников газеты, российские военные в Центральной Азии получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника должна обеспечить передачу цифровых данных в горных районах.