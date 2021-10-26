В стамбульском отеле Pullman 23 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Ассоциации дружбы, помощи и сотрудничества с Туркменистаном (Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği), сообщает телеканал TRT AVAZ.

На торжественной церемонии открытия выступил президент ассоциации Есугай Аксакал.

«Мы стремимся к развитию экономических, социальных и культурных связей между Турцией и Туркменистаном. Мы увидели недостатки в том, как представляют Туркменистан сейчас. По этой причине мы создали нашу ассоциацию. В Турции проживает много граждан Туркменистана», – сказал он.

​​​​​​​Основная цель организации – укрепить потенциал взаимодействия между Ашхабадом и Анкарой в социально-экономической и культурной областях. Есугай Аксакал заявил, что представители объединения также будут усиленно продвигать ценности и достижения Туркменистана в социальных сетях. Он заострил внимание на том, что на сегодняшний день Ашхабад следует по пути нейтрального развития, придерживаясь исключительно мирной внешней политики.

Есугай Аксакал уделил особое внимание тому факту, что Туркменистану удалось без зарубежной помощи поставить экономику на ноги после распада СССР. Кроме того, местные власти доверили турецким компаниям проекты по восстановлению и развитию страны на миллиарды долларов, добавил Аксакал.