Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября посетил Азербайджан с однодневным визитом по приглашению своего коллеги Ильхама Алиева.

В ходе поездки турецкого лидера сопровождают министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Президентский борт прибыл сразу в новый международный аэропорт Физули. Алиев встретил Эрдогана у трапа самолета у здания аэропорта. Главы государств разрезали ленту, символизирующую открытие объекта в освобожденном от армянской оккупации городе, и осмотрели терминал воздушной гавани. Главам двух государств были вручены символические ключи от аэропорта.

Объект был построен в рекордные сроки – за восемь месяцев. Его фундамент был заложен 14 января, а первый тестовый полет из воздушной гавани совершен 5 сентября.

После Алиев и Эрдоган ознакомилисьс ходом строительных работ на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша, а затем заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз – Джебраил – Зангилан – Агбенд (Зангезурский коридор). Председатель госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав государств о проводимой работе.

Кроме того, президенты принялиучастие в церемонии закладки фундамента «Агропарка дружбы» в Зангиланском районе Азербайджана, который будет построен при поддержке Турции.

Президенты также посетили территорию, где будет построен мемориал памяти погибших в Карабахской войне азербайджанских военнослужащих, посадили 29 кипарисовых деревьев в память о 29 погибших солдатах из Зангиланского района, а также деревья в память о других военных.

Строительство парка будет осуществляться в три этапа и внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности Азербайджана и Турции, а сельскохозяйственная и животноводческая продукция региона будет поставляться на международный рынок.

Реджеп Тайип Эрдоган минувшим летом стал первым зарубежным лидером, посетившим Карабах после освобождения региона от армянской оккупации. Баку активно вкладывает ресурсы в развитие Карабаха, который разделен на 14 экономических зон. Аэропорт Физули является первым, но не последним «окном» региона во внешний мир. В настоящее время Азербайджан строит в Карабахе еще два аэропорта – в Зангилане и Лачине.