Армия захватила Судан, премьер под домашним арестом

Армия Судана совершила госпереворот – премьер-министр страны под домашним арестом, также задержаны депутаты парламента и члены правительства. Очевидцы сообщают, что их увезли в неизвестном направлении. На улицах массовые протесты. Люди жгут покрышки и строят баррикады. Военные контролируют мосты, а также дороги, ведущие в аэропорт. Все рейсы отменены. #Судан #госпереворот #trtнарусском