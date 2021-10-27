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В Египте отменили действовавший четыре года режим чрезвычайного положения
Режим ЧП в Египте был введен в 2017 году после совершенных египетским филиалом ИГИЛ терактов в коптских церквях в Танте и Александрии, в результате которых погибли 47 человек, а еще 126 пострадали
В Египте отменили действовавший четыре года режим чрезвычайного положения
В Египте отменили действовавший четыре года режим чрезвычайного положения / Others
27 октября 2021 г.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси объявил об отмене введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Reuters.

«Египет стал усилиями его великого народа и верных граждан оазисом стабильности и безопасности в регионе. Поэтому я решил впервые за много лет не продлевать действие чрезвычайного положения в стране», – заявил глава государства.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после совершенных египетским филиалом ИГИЛ терактов в коптских церквях в Танте и Александрии, в результате которых погибли 47 человек, а еще 126 пострадали. Затем, в соответствии с законом, режим ЧП продлевался каждый раз на три месяца.

Режим чрезвычайного положения в Египте позволял властям производить аресты и обыскивать дома людей без ордера. Были урезаны конституционные права, такие как свобода слова и собраний.

Правозащитные организации указывали на то, что режим ЧП в сочетании с фактическим запретом правительства на протесты с 2013 года помогали властям подавлять любое инакомыслие в стране.

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