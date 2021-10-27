Сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном выступлении для прессы с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в селе Агалы освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана, передает Anadolu.

По его словам, если Ереван проявит искреннюю волю в отношениях с Баку, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Анкары с Арменией.

«Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений», – подчеркнул турецкий лидер.

Глава Турецкой Республики выразил уверенность, что «придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся». Он добавил, что развитие инфраструктуры, автомобильного и железнодорожного сообщения принесет пользу не только Азербайджану и Турции, но и всему региону.

Освобожденный от армянской оккупации Карабах восстанавливается быстрыми темпами и за короткий срок в регион вложены значительные инвестиции, отметил Эрдоган.

Президент Турции выразил уверенность, что благодаря успешным работам по реконструкции и строительству инфраструктуры вынужденные покинуть свои земли азербайджанцы в ближайшем будущем смогут вернуться в свои дома в регионе.

«Осуществляемые реконструкция и строительство дорог – залог восстановления и развития этого региона. Темпы восстановления и развития Карабаха – предмет надежды и гордости для всего региона. Азербайджан показывает всему миру пример решимости в этой области», – отметил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами, которые действуют в соответствии с принципом «один народ – два государства». Глава государства подчеркнул, что Анкара и Баку привержены установлению прочного мира и развитию всего региона.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что совместные шаги Турции и Азербайджана «навечно останутся в истории». «Мы вместе пишем эту историю, мы были вместе и весь период войны, и сегодня», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что совместное участие президентов Азербайджана и Турции в открытии Физулинского международного аэропорта еще раз демонстрирует единство и силу двух стран. «Это свидетельствует о том, что Турция и Азербайджан как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом», – сказал президент. Он подчеркнул, что сегодня турецко-азербайджанское сотрудничество, братство превратилось в важный фактор в региональных делах и даже в мировом масштабе.

Алиев также поблагодарил турецкие компании, осуществляющие деятельность на освобожденных землях Азербайджана. «Благодаря их неутомимым усилиям сегодня в этом регионе прокладываются автомобильные и железные дороги, строятся тоннели, реализуются инфраструктурные проекты. Это еще одно олицетворение нашего единства и братства. Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед, наши народы станут еще ближе друг к другу, наши государства и дальше будут успешно сотрудничать. Таким образом, совместная сила Турции и Азербайджана станет еще более действенной», – сказал Алиев.

Глава азербайджанского государства коснулся также темы строительства Зангезурского коридора. «Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир. И Азербайджан, и Турция предпринимают практические шаги для реализации проекта Зангезурского коридора. Уверен, что в ближайшем будущем эти шаги принесут свои плоды», – сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября посетил Азербайджан с однодневным визитом по приглашению своего коллеги Ильхама Алиева. Главы государств открыли новый международный аэропорт Физули, построенный в рекордные сроки – за восемь месяцев, ознакомились с ходом строительных работ на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша, а затем заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз – Джебраил – Зангилан – Агбенд (так называемый Зангезурский коридор).

Кроме того, президенты приняли участие в церемонии закладки фундамента «Агропарка дружбы» в Зангиланском районе Азербайджана, который будет построен при поддержке Турции. Алиев и Эрдоган также посетили территорию, где будет построен мемориал памяти погибших в Карабахской войне азербайджанских военнослужащих, посадили 29 кипарисовых деревьев в память о 29 погибших солдатах из Зангиланского района, а также деревья в память о других военных.