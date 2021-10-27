Первые шаги

Таможенная и налоговая интеграция внутри ОРДЛО – лишь часть амбициозного плана РФ по реорганизации оккупированных территорий. В сентябре 2021 года руководство «ЛНР» и «ДНР» объявило о принятии масштабной «программы социально-экономического развития Республик на 2022-2024 годы».

Программа рассчитана на 3 года и предусматривает полное переформатирование экономических отношений. Это и восстановление разорванных производственных цепочек бытового использования (электроэнергия-уголь, водоснабжение-трубы-прокат и т.д.), и поэтапное повышение зарплат и соцвыплат (до уровня Ростовской области), и вливания в систему здравоохранения, не справляющуюся с пандемией коронавируса.

Завершить создание единого экономического пространства планируется до 1 января 2022 года. В дальнейшем возможна и политическая интеграция между квазиреспубликами по примеру союзного государства РФ и Беларуси или ЕС – в случае если Украина окончательно «откажется» от выполнения Минских соглашений.

Сомнения в том, что интеграция возможна, были до последнего. В «ДНР» искали любые поводы напомнить луганчанам, что они – «иностранцы», а перемещение товаров между «республиками» считалось экспортно-импортными операциями, что было более выгодно для Донецка.

Да и луганские новые элиты болезненно относились к перспективе поглощения своей «кормовой базы» более мощными донецкими кланами. Постепенно две «республики» начали дрейф в разные стороны друг от друга. Это совершенно не входило в планы Кремля.

Кто платит за банкет?

Снятие барьеров между «республиками» все равно не вытянет их из коллапса. Новообразование прочно сядет на шею российскому бюджету по белорусской модели. И стоить это будет дорого.

Между башнями Кремля

Ответ на вопрос, что было делить 7 лет двум братским народам Донбасса, довольно прост. По данным американского аналитического агентства Stratfort, с самого начала провозглашения (апрель 2014 года) кураторство над двумя образованиями взяли российские спецслужбы. «ДНР» досталась ФСБ, а «ЛНР» – ГРУ. Не секрет, что между двумя ведомствами существует конкуренция, обострившаяся как раз на фоне войны с Украиной.

Используя эту конкуренцию, Кремль планировал обкатать разные модели существования квазиобразований и выяснить, какая силовая служба работает эффективнее. Оба проекта оказались нежизнеспособными, но каждый по-своему. В провале идеи «русской республики» на Донбассе не последнюю роль сыграли, как ли ни странно, российские добровольцы-романтики, которые с самого начала ринулись на восток Украины «спасать шахтеров от укронацистской оккупации».

Больше всего не повезло Луганской области: она граничит с той частью Ростовской области, которая когда-то была территорией Всевеликого войска Донского. И это дало повод для вторжения в Украину казакам Всевеликого войска Донского (ВВД) – крупного военизированного формирования с центром в Ростове-на-Дону.

Казачьи формирования традиционно курируются ГРУ РФ. Но кураторы не учли огромное количество идейных авантюристов, тоже желавших хоть на минуту стать атаманами. В начале 2014 года вся эта казачья вольница ринулась на Луганщину восстанавливать свои «исторические земли». Да так, что местные жители до сих пор с ужасом вспоминают своих «спасителей».

Чтобы удержать управляемость территории, ГРУ начала зачистку от неподконтрольных добровольцев и полевых командиров. Аналогичные процессы параллельно происходили и в «ДНР». Вот тогда и возникла пресловутая таможня между «республиками» – для контроля перемещения оружия, гуманитарной помощи и контрабанды.

После дележа оккупированной территории на две зоны влияния российские силовики вполне успешно зарабатывали на теневых схемах разграбления местной промышленности и контрабанде. Вся угольная, коксохимическая и металлургическая промышленность ОРДЛО контролировалась через корпорацию «Внешторгсервис» с помощью беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, связанного с украинскими «политэмигрантами», приближенными к беглому президенту Виктору Януковичу – Николаем Азаровым и Виталием Захарченко.

Но управленцев сгубила жадность. ВТС был освобожден от уплаты налогов и таможенных платежей в бюджет «республик», до 70% цены вывозимого в Россию сырья оседало в карманах посредников. На предприятиях накопились многомиллионные долги, начались забастовки рабочих, много специалистов выехало на заработки в Россию. За счет «экономии» на рабочих ВТС продавала продукцию в Россию ниже цены местных конкурентов.

Последней каплей послужила попытка «политэмигрантов» вернуться в украинскую политику: в конце 2020 года Виталий Захарченко заявил о готовности стать президентом объединенного Донбасса. Социальная напряженность послужила удачным поводом для смены куратора ВТС.

В июне этого года вместо Курченко новым «хозяином Донбасса» стал российский бизнесмен Евгений Юрченко. Это должно завершить передел донбасских промышленных активов между двумя конкурирующими группировками ФСБ – питерской и московской.

Во всем виноват Минск?

Ключевая ответственность за начало экономической интеграции в ОРДЛО лицемерно возложена на замороженный Минский процесс. Мол, украинская сторона заблокировала переговоры, не соглашаясь напрямую говорить с представителями ОРДЛО. И у России якобы нет иного выхода, кроме как взять открытое шефство над приграничной серой зоной.

Глава «ДНР» Денис Пушилин неоднократно объяснял причину нежелания Донецка объединяться с Луганском: мол, политическое объединение приведет к тому, что на Минской площадке мятежный Донбасс будет представлять уже один голос, что урежет представительство его вотчины. Теперь, видимо, в двух голосах Кремль уже не нуждается.

Угрозы для Украины

Украине здесь пока отводится роль наблюдателя, который обязан просчитывать возможные варианты развития событий.

Во-первых, повышение уровня централизации ОРДЛО означает повышение их боеспособности. Если Кремлю удастся организовать там аналог Приднестровья или Южной Осетии, это может означать заключение и договора о коллективной безопасности по аналогии с ОДКБ. А это прямая угроза вторжения российской армии «на законных основаниях». Но для этого необходимо признать «ЛДНР».

Во-вторых, политическое объединение будет свидетельствовать о победе одной из башен Кремля, представляемой бывшим главой ФСБ Николаем Патрушевым. Это продвижение консервативно-агрессивной повестки (в т.ч. и по церковной линии), невзирая на ущерб от международных санкций. «ЛДНР» будет превращена в инкубатор российских спецслужб, что моментально отразится на европейской безопасности и поставит под сомнение европейское будущее Украины. В пользу этого прогноза говорит и переключение ГРУ РФ на внешнее направление, в частности, организации кибератак на правительственные и частные организации по всему миру.

В-третьих, появление нового субъекта, не упомянутого в Минских протоколах и не согласованного в Нормандском формате, приведет к новому витку политической дезориентации международных партнеров Украины. Минские соглашения будут просто мумифицированы без перспективы похорон. Европейские посредники настолько загнали себя в угол верой в безальтернативность Минска и настолько увлечены своими внутренними проблемами, что вряд ли будут способны быстро адаптироваться под новую реальность.

В-четвертых, трансфер 900 млрд рублей, скорее всего, будет проходить по гуманитарным коридорам. Это может превратить ОРДЛО в огромный «прачечный хаб» по отмыванию «грязных» денег. Для Украины последствия будут очень неприятные. Попадание на украинский рынок хотя бы части этих средств (к примеру, на содержание своей агентуры) взвинтит инфляцию. А их легализация через «схемную» покупку украинских ОВГЗ станет угрозой для национальной безопасности страны.

А вот польза этих планов для жителей ОРДЛО вызывает откровенный скептицизм. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предположил, что все традиционно закончится масштабным воровством инвестиций и до конечных получателей в лучшем случае дойдет половина. Поэтому жителям ОРДЛО не стоит питать иллюзий относительно экономического будущего региона.