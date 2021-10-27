Учитель математики одной из школ в американском штате Нью-Джерси отстранен от работы после сравнения подростка-мусульманина с террористом, сообщает CNN.

Администрация лицея Ridgefield Memorial в Риджфилде (округ Берген) заявила о начале расследования в отношении учителя, который на прошлой неделе на уроке сказал 17-летнему мусульманину арабского происхождения Мухаммаду Зуби фразу «мы не торгуемся с террористами». Преподаватель до окончания расследования отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Исламофобский ответ учителя, знающего, что Зуби исповедует ислам, слышали многие из находившихся в классе. Ученик по имени Вук Томасесе подтвердил услышанное в интервью прессе.

Сообщается, что Зуби, который является капитаном футбольной команды лицея, был шокирован после инцидента и почти неделю не мог заставить себя вернуться в школу. «Я хочу публичных извинений перед собой и своей семьей», – сказал он.

Временный инспектор государственных школ Риджфилда Летисия Пантолиано заявила, что учебные заведения «категорически не терпят дискриминации по отношению к ученикам и персоналу и пытаются создать инклюзивную среду для учеников и сотрудников различных рас, религий, наций». Пантолиано указала, что администрация школы примет законные меры в отношении педагога.