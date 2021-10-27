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Азербайджан направит на оборону $2,6 млрд
Баку в 2022 году направит на обеспечение обороны и безопасности 4,49 млрд манатов. В текущем году расходы по этим статьям составляют 4,58 млрд. Армения в следующем году потратит на аналогичные цели $720 млн
Азербайджан направит на оборону $2,6 млрд
Фото: АА / Others
27 октября 2021 г.

Азербайджан в 2022 году направит на обеспечение обороны и безопасности 4,49 млрд манатов (около $2,64 млрд), сообщает агентство APA со ссылкой на проект государственного бюджета республики.

В законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» указывается, что более 2,15 млрд манатов будет выделено на силы обороны, 1,6 млрд манатов – на расходы по специальным оборонным проектам и мероприятиям, 441,5 млн манатов – на пограничную службу, 285,5 млн манатов – на расходы национальной безопасности, 4,1 млн манатов – на прикладные исследования в сфере обороны и национальной безопасности.

Бюджетные расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности Азербайджана на 2021 год составляют 4,58 млрд манатов (около $2,7 млрд).

25 октября о планируемом увеличении оборонных расходов Армении в 2022 году на 11% – до 345 млрд драмов ($720 млн) – заявилпремьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, «в новых условиях безопасности защита границ страны остается главным приоритетом».

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