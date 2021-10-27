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Эрдоган: Мир между Арменией и Азербайджаном возможен, но все зависит от Еревана
Достижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией реально, как никогда раньше. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместном выступлении с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в селе Агалы освобожденного от армянской оккупации Карабаха. #Азербайджан #Армения #мир
Эрдоган: Мир между Арменией и Азербайджаном возможен, но все зависит от Еревана / Others
27 октября 2021 г.
Истории
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