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«Вице-адмирал Кулаков» спас от пиратов панамскую Lucia
Российский военный корабль «Вице-адмирал Кулаков» помешал пиратам захватить грузовой корабль под флагом Панамы Lucia в Гвинейском заливе. Атакованное судно следовало из Того в Камерун. Lucia подала сигнал бедствия, который заметили российские моряки. Они отправили к судну вертолет Ка-2ПС. При виде его пираты вернулись на свои лодки и освободили судно. #пираты #судно #корабль
«Вице-адмирал Кулаков» спас от пиратов панамскую Lucia / Others
27 октября 2021 г.
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