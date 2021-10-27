«Вице-адмирал Кулаков» спас от пиратов панамскую Lucia

Российский военный корабль «Вице-адмирал Кулаков» помешал пиратам захватить грузовой корабль под флагом Панамы Lucia в Гвинейском заливе. Атакованное судно следовало из Того в Камерун. Lucia подала сигнал бедствия, который заметили российские моряки. Они отправили к судну вертолет Ка-2ПС. При виде его пираты вернулись на свои лодки и освободили судно. #пираты #судно #корабль