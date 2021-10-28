Число стран, которые будут эксплуатировать турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, возросло до 13, говорится в сообщении на официальной странице в Twitter производителя боевых дронов – компании Baykar.

Согласно сообщению, заключен контракт на поставки беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится. «Мы заключили экспортный контракт на поставки Bayraktar TB2 SİHA с еще одной страной. Число государств, в которые будет экспортироваться Bayraktar TB2 SİHA, достигло 13», – говорится в сообщении.

Ранее TRT на русском писал, что Великобритания рассматривает вопрос приобретения турецких беспилотников Bayraktar и Anka. Мустафа Варанк напомнил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в новых войнах. Тогда британское издание The Guardian опубликовало статью под названием «Великобритания жаждет новых дронов после военного успеха Азербайджана», в которой подчеркивается решающая роль турецких БПЛА в победе Азербайджана в карабахской зоне конфликта. В январе 2021-го Варанк не исключал, что «в самом ближайшем будущем мы увидим, что приобретенные у Турции Bayraktar и Anka также будут летать в европейском небе».

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.