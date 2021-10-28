Канадская компания Telemus Systems объявила о своем банкротстве, сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на отчет аудиторской компании KPMG Inc. Причиной банкротства компании стала потеря основного клиента в лице Turkish Aerospace Industries (TAI).

Telemus Systems в период 44-дневной войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана с целью поддержки Армении наложила эмбарго на поставки в Турцию двигателей и комплектующих для беспилотников.

Изначально Оттава ввела эмбарго в ответ на проведение антитеррористической операции Турции в Сирию в 2019 году. Власти Канады частично отступили от этого решения в июне 2020 года и одобрили продажу оптики для дронов после переговоров с Анкарой на высоком уровне. Однако затем снова приостановили военный экспорт после того, как на видеозаписях было зафиксировано использование канадской оптики Wescam в применявшихся в Карабахе беспилотных летательных аппаратах.

По словам руководства Telemus Systems, несмотря на многократные предупреждения о последствиях санкции и попытки урегулировать вопрос с властями Канады, правительство страны не изменило свою позицию. В итоге компании был нанесен непоправимый финансовый ущерб: чистый убыток Telemus составил $360 тысяч в 2020 году и $1,1 млн в 2021-м.