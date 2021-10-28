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В Казахстане запускают производство БТР ARMA 8x8
Колесная боевая бронированная машина ARMA 8x8 турецкой компании OTOKAR успешно завершила опытно-войсковую эксплуатацию в Казахстане. БТР обеспечил наилучшие показатели по мощности двигателя, баллистической и противоминной защите, стрельбе и мобильности. В настоящее время ожидается запуск производства ARMA в Казахстане. #Казахстан # ARMA8x8 #OTOKAR
В Казахстане запускают производство БТР ARMA 8x8 / Others
28 октября 2021 г.
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