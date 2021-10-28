Главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники, пишет Le Parisien.

Следователи расследовали связи Дайе и пришли к выводу, что он создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей. Газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., кавалера ордена «За заслуги» перед Францией, основателем и куратором «военного» крыла движения, которое имело строгую иерархию. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

По версии следствия, в решающий день Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Предполагалось, что после серии провокаций дело дойдет до применения оружия со стороны стражей порядка. Это должно было стать поводом для заговорщиков перейти к кровопролитию.

Второй этап «операции Лазурь», как ее называли в организации, подразумевал захват Елисейского дворца, зданий парламента, МВД и министерства вооруженных сил. Параллельно они рассчитывали захватить какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы вести оттуда свою пропаганду.

Призывы к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии, где он скрывался от французских правоохранителей по обвинению в похищении восьмилетней девочки. В апреле 2021 года экс-депутат Дайе разослал некоторым французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что «республика больше не является доминирующей идеей», «пришел час расплаты». Лишь один депутат обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

Адвокат Реми Дайе Жан-Кристоф Бассон Ларби отвергает любые обвинения в терроризме своего подзащитного. По его словам, экс-депутат призывал «к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести».

К настоящему моменту в рамках этого дела обвинения предъявили 12 заговорщикам, однако ряд других расследований также указывает на связь Дайе с другими движениями, в том числе неонацистами, которые планировали нападение на масонскую ложу в Альзасе. В мае этого года суд предъявил обвинения трем задержанным по этому делу.

В апреле TRT на русском писал, что группа действующих и отставных военных, которые направили письмо президенту Франции с предупреждением об угрозе гражданской войны и распаде страны, будет наказана. Они заявили, что «исламисты» якобы устанавливают свои порядки в разных регионах страны, а в целом в республике фактически идет «расовая война», которая может привести к ее разрушению и стать причиной многочисленных человеческих жертв. Они также предупредили о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать.