Журналист американского Forbes Дэвид Экс утверждает, что бомбардировщики ВВС США B-1, которые стоят на вооружении с 80-х и уже находятся в очереди на списание после участия в кампаниях в Ираке и Афганистане, в последние годы работы будут использоваться и уже используются как носители скрытых противокорабельных ракет.

По его мнению, эта роль бомбардировщиков проявилась во время учебных полетов над Черным морем.

Дэвид Экс отмечает, что в 2017 году бомбардировщик B-1 был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM).

«Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе», – сказано в тексте.

Так, четыре B-1 из седьмого бомбардировочного крыла на базе ВВС Дайсса в Техасе в начале октября были дислоцированы на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября два бомбардировщика вылетели на 12-часовую миссию. Они подлетали к Черному морю. Польские, румынские и канадские ВВС отправили свои истребители на сопровождение. Журналист пояснил, что в военное время бомбардировщикам обязательно истребительное сопровождение, чтобы защититься от российских перехватчиков.

19 октября два истребителя Су-30 поднимались над акваторией Черного моря для сопровождения двух бомбардировщиков В-1В и двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США. Нарушения российских границ допущено не было, сообщил тогда Национальный центр управления обороной РФ.