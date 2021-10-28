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Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота и истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет длился 8 часов. #Ту160 #МинобороныРФ #ракетоносцы
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морем / Others
28 октября 2021 г.
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