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Университеты Казахстана и Турции подписали декларацию о сотрудничестве
Сотрудничество в области образования между республиками продолжается. Подписан протокол о сотрудничестве между Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави и Университетом Гази
Университеты Казахстана и Турции подписали декларацию о сотрудничестве
Университеты Казахстана и Турции подписали декларацию о сотрудничестве / Others
28 октября 2021 г.

В Туркестане подписан протокол о сотрудничестве между Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави и Университетом Гази (Анкара), сообщает представительство TRT в Нур-Султане.

Соглашение подписали первый вице-ректор, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Женгиз Томар и ректор Университета Гази, профессор Муса Йылдыз.

Подписанный протокол направлен на повышение уровня успеваемости учащихся этих университетов. В рамках сотрудничества между вузами будут проводиться программы обмена студентами и сотрудниками учебных заведений, а также организовываться различные обучающие семинары. Кроме того, протоколом о сотрудничестве предусмотрено проведение совместных научных исследований и поддержка академических исследований в обоих университетах.

В октябре декларацию о сотрудничестве также подписалиНациональный университет обороны имени первого президента Республики Казахстан – Елбасы и Национальный университет обороны Турецкой Республики. Прибывшая в Анкару казахстанская делегация ознакомилась с системой военного образования и учебно-материальной базой Национального университета обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между военными учебными заведениями двух стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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