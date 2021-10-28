Правительство Китая выделит в виде гранта 55 млн юаней ($8,5 млн) на строительство базы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Таджикистана. Объект будет построен в ущелье Вахан Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики на границе с Афганистаном, передает Радио Озоди (таджикское бюро «Радио Свобода»).

Первый замминистра внутренних дел РТ Абдурахмон Аламшозода, представляя проект в парламенте 27 октября, сообщил, что КНР берет на себя обязанность по проектированию, предоставлению необходимой техники, оборудования и материалов, организации инженерно-технического персонала, обеспечению зданий бытовой и офисной мебелью и прочим. Таджикистан же освободит ввоз техники и оборудования для строительства базы от налогов и таможенных пошлин.

«Согласно достигнутой договоренности, база специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана в ущелье Вахан будет построена за счет средств, которые выделяются на безвозмездной основе. КНР берет на себя обязанность за предоставление необходимых для реализации проекта техники, оборудования и материалов, Таджикистан обязуется освободить ввоз оборудования в страну от налога и таможенных пошлин», – отметил Абдурахмон Аламшозода.

Новая китайская база появится на территории Таджикистана недалеко от границы с Афганистаном. В рамках проекта предполагается возведение 12 зданий, в том числе административного, общежития, столовой, помещения для охраны и других, резервуара для воды и двух вышек для наблюдения. Общая площадь комплекса составит 3550 кв. метров. В настоящее время идет процесс подготовки документации для выделения земельного участка под строительство базы.

Депутат Маджлиси намояндагон Толибхон Азимзода в беседе с Радио Озоди отметил, что строительство базы по просьбе Таджикистана будет осуществлено китайской стороной. На вопрос: «Предусмотрено ли присутствием китайских военных на базе СОБР в Вахане?» он ответил отрицательно: «Там будут жить только семьи таджикских военнослужащих».

Однако таджикское правительство предложило передать Пекину полный контроль над уже существующей в стране китайской военной базой и отказаться от любой арендной платы в обмен на военную помощь со стороны Китая. Эти сведения следуют из коммюнике, которое направлено посольством Китая в Душанбе в министерство иностранных дел Таджикистана и которое видела таджикская редакция «Радио Свободы».

При этом еще в 2019 году журналисты газеты Washington Post обнаружили в Мургабском районе ГБАО военный объект, который, по словам местных жителей, является секретной военной базой Китая. Он расположен в нескольких километрах от границы с Афганистаном. Корреспонденту газеты удалось сфотографировать этот объект, он также виден на спутниковых снимках района. По словам местных жителей и китайцев, с которыми удалось поговорить на рынке в Мургабе, военные КНР дислоцированы на объекте с 2016 года. Однако обе стороны отрицали наличие военных объектов Китая в Таджикистане.