Краснодар в октябре 2021 года стал безусловным лидером среди крупных российских городов по подорожанию вторичного жилья, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

За месяц средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья города выросла на 15,6%, а за год – почти на 50%. В среднем квадратный метр в Краснодаре стоит 82,6 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге городов с быстрее всего дорожающим жильем занял Екатеринбург. В столице Урала стоимость квадратного метр выросла на 5,3%, до до 88,4 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошел Нижний Новгород, где стоимость жилья выросла на 5%. На четвертой строчке – Казань, где отмечен рост на 4,6%. Пятерку лидеров замыкает Москва, где вторичное жилье за месяц подрожало на 4%, до 275,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Наименьший рост стоимости вторичных квартир зафиксирован в Санкт-Петербурге и Волгограде – на 1,97% и 1,64% соответственно. В среднем по 20 крупнейшим городам России стоимость готового квадратного метра увеличилась почти на 4%, до 84,9 тысяч рублей.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в России во втором квартале 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 21% – до 89 тысяч рублей, писалTRT на русском в июле. Самые дешевые новостройки в России можно приобрести в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Самые дорогие новостройки – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области и Приморском крае.