В России наблюдается иммуноглобулиновый кризис, из-за которого около 2 тысяч человек оказались отрезаны от жизненно необходимой ежемесячной лекарственной терапии, сообщили газете «Коммерсант» в фонде «Подсолнух», который помогает людям с редким генетическим заболеванием – первичным иммунодефицитом.

Критическая ситуация сложилась с препаратом «Иммуноглобулин человеческий нормальный». Среди опрошенных пациентов 68% не получают положенное им лекарство, проблемы с доступом к лечению подтвердили и 58% принявших участие в опросе врачей.

С начала 2021 года в фонд «Подсолнух» поступило 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином. Поддержку «в режиме SOS» получили 103 пациента и 6 лечебных учреждений из 37 регионов. Но теперь поставщики фонда сообщают, что на складах остались буквально «считанные флаконы». При многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины незаменимы.

В российский Регистр пациентов с первичным иммунодефицитом внесены данные о 3,5 тысячах пациентов, из них более 220 – взрослые с инвалидностью, более 650 – дети с инвалидностью. Специалисты фонда, опираясь на международную статистику, указывают, что россиян с таким диагнозом на самом деле может быть около 15 тысяч.

Производители в 2020 году объяснили перебои с поставками препарата «предельно низкими зарегистрированными отпускными ценами, неадекватными рынку». «Подсолнух» направил по этому поводу девять запросов в государственные органы, в том числе в администрацию президента, федеральные Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор.

По решению Минздрава, 31 августа этого года была произведена первая перерегистрация цены, 8 сентября – вторая. Но, по оценке производителей и Минпромторга, на восстановление необходимых объемов импорта может уйти до полугода – пациенты все это время не могут оставаться без терапии не могут. В фонде «Подсолнух» предупреждают, что лекарственный кризис угрожает жизням пациентов.

Последняя серия «Иммуноглобулина человеческого нормального» была введена в обращение еще в ноябре 2019 года. По итогам трех кварталов 2021 года государственные клиники приобрели препарата всего на 1,5 млрд рублей при общем объеме заказа на 6,9 млрд рублей. Поставщики объясняют это дефицитом плазмы, из которой выделяется иммуноглобулин.

Президент «Подсолнуха» Ирина Бакрадзе призвала экстренно закупить иммуноглобулин за границей, а также наладить его бесперебойный выпуск в стране.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщилиТАСС, что в гражданском обороте в РФ находится более 230 тысяч упаковок препарата как российского производства, так и зарубежного. В пресс-службе отметили, что наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава РФ. Минпромторг, в свою очередь, через свою пресс-службууказал, что производители принимают все необходимые меры для сокращения сроков наработки препарата.