Ученые из нескольких университетов Испании опубликовали исследование в Journal of Travel Medicine, где посчитали количество смертей и тяжелых травм людей, делавших селфи. В тройку лидеров по количеству летальных случаев вошли Индия, США и Россия.

Первый документально подтвержденный случай смерти от селфи произошел в 2008 году. С тех пор серьезно пострадали в общей сложности 433 человека, из которых 379 скончались. 37% пострадавших идентифицировали себя или были идентифицированы как путешественники.

Если в 2013 году таких смертей было всего 3, то в 2019 году – уже 68. За время пандемии коронавируса смертность от селфи заметно сократилась: в 2020 году было зафиксировано 37 таких случаев.

За первую половину 2021 года, когда коронавирусные ограничения стали ослабевать и туризм постепенно начал восстанавливаться, при попытке сделать селфи погиб уже 31 человек.

Средний возраст погибших – 24,4 года. Больше всего смертельных случаев за отчетный период зафиксировано в Индии (26%), на втором месте – США (10%), на третьем – Россия (8,7%). Наиболее частой непосредственной причиной смерти при попытке сделать селфи названо падение с высоты (49,9%), причем в 17 случаях это было падение с водопада. В 28% случаев смерть от селфи последовала на транспорте (из них 56 случаев на поездах). В 13,5% случаев делавшие селфи утонули.