ТУРЦИЯ
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Президент Сирии поблагодарил Турцию за поддержку
Президент Сирии Ахмед аш-Шара выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за многолетнюю поддержку сирийского народа
Президент Сирии поблагодарил Турцию за поддержку
Ахмед аш-Шара и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
15 мая 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара выступил с обращением к нации в эфире государственного телеканала «Аль-Ихбария», заявив о начале нового этапа, направленного на восстановление страны и укрепление единства.

В своей речи он отдельно поблагодарил Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я посетил президента Эрдогана — лидера, который уже 14 лет стоит рядом с нашим народом и несет огромную ответственность. Он принял миллионы сирийцев. В нем я увидел любовь, дружбу и полную решимость помочь Сирии встать на ноги», — сказал аш-Шара.

Он отметил, что Сирия завершает трагический период своей истории и переходит к фазе созидания.

Глава государства заявил, что власти сосредоточатся на создании условий для инвестиций, модернизации законодательства и запуске механизмов восстановления. Он пригласил сирийских и зарубежных инвесторов, арабских и турецких партнеров участвовать в процессе возрождения экономики.

«Сирия обещает вам: эти земли станут землей мира и сотрудничества. Каждая рука, протянутая с добром, встретит благодарность», — подчеркнул он.

После выступления президента в ряде городов страны прошли митинги в поддержку нового курса.

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