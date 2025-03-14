Министерство финансов США ввело санкции против министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада и иностранных компаний, участвующих в перевозке иранской нефти. Об этом говорится в заявлении американского ведомства, опубликованном в четверг.

По американским данным Пакнежад, возглавляющий Министерство нефти Ирана с августа 2024 года, курирует экспорт многомиллиардных объемов нефти. По данным Минфина США, часть доходов от продажи нефти идет на финансирование Революционной гвардии Ирана.

«Иранский режим продолжает использовать доходы от огромных нефтяных ресурсов страны для продвижения своих вызывающих опасения, узких, личных интересов в ущерб иранскому народу», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В санкционный список также включены компании с Сейшельских островов, из Бангладеш, Суринама, Либерии и Маршалловых Островов, которые предположительно участвуют в транспортировке иранской нефти.

Кроме того, Госдепартамент США ввел параллельные санкции против Shipload Maritime PTE. Ltd. (Сингапур), PT. Bintang Samudra Utama (Индонезия) и PT. Gianira Adhinusa Senatama (Индонезия) за большие сделки с иранской нефтью.

Все активы этих организаций в США подлежат заморозке, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними какую-либо деятельность. Санкции распространяются и на аффилированные структуры, более чем наполовину принадлежащие лицам и организациям, внесенным в черный список.