Европейская комиссия подтвердила, что с 5 июня Украина лишится свободного доступа к рынку ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Временный режим, при котором украинские товары могли беспошлинно поступать в Европу, отменяется — несмотря на просьбы Киева о продлении.

Мера была введена после начала войны в 2022 году и позволяла Украине экспортировать продукцию без тарифов и квот. Теперь в ЕС готовят «план Б» — частичный возврат квот в рамках старого соглашения 2014 года об ассоциации.

По словам Хансена, новое соглашение сохранит часть действующих ограничений, особенно на чувствительные товары, такие как сахар и курица. Он отметил, что новое предложение будет все же выгоднее для Киева, чем условия до 2022 года. Правда, уже не так выгодно, как украинцы привыкли за последние три года.

Решение стало уступкой странам ЕС, где недовольство украинским импортом вылилось в политический кризис. Сразу четыре страны союза — Польша, Франция, Венгрия и Словакия — обвинили Киев в «наводнении» рынков дешевыми продуктами. Хотя, по мнению экспертов, данные не столь однозначны. Но на фермеров и дальнобойщиков эти аргументы не сработали — они требуют запретить импорт украинских продуктов, опасаясь демпинга.

Украинские власти предупреждают, что отмена режима без замены может обойтись экономике страны в €3,3 млрд и привести к падению ВВП на 2,5%. Киев надеялся, что Брюссель озвучит новое предложение до заседания Совета ассоциации 9 апреля, но никаких документов представлено не было.

Хансен должен встретиться с министром аграрной политики Украины Виталием Ковалем уже в четверг, однако чиновники ЕС признают: успеть до июня будет трудно. Потому новое соглашение, скорее всего, вступит в силу позже.

Ситуация осложняется новым торговым кризисом между ЕС и США: Дональд Трамп объявил масштабные пошлины в 20% против ЕС и 10% против Украины. Да, он отложил их принятие на 90 дней, но не отменил их полностью.



