ПОЛИТИКА
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Начался большой саммит по Украине
В Лондоне собрались лидеры ЕС и НАТО, чтобы обсудить российско-украинскую войну и европейскую безопасность в новых реалиях
Начался большой саммит по Украине
/ AFP
2 марта 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье собрал на саммит в Лондоне лидеров Украины, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

За дискуссионным столом также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

Перед встречей Стармер заявил, что Великобритания и Франция возьмут на себя инициативу в разработке предложений по прекращению огня при участии Украины, после чего план будет представлен президенту США Дональду Трампу.

Ранее британский премьер выражал готовность направить британских военнослужащих в Украину в качестве миротворческих сил, но с расчетом на поддержку США в виде «страхового механизма» на случай нарушения условий перемирия Россией. Однако добиться таких гарантий от Вашингтона во время визита в Белый дом в четверг ему не удалось.

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