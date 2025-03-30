ТУРЦИЯ
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Турция приветствует шаги Сирии
Анкара призывает международное сообщество отменить санкции без предварительных условий и начать восстановление страны после формирования переходного правительства
Турция приветствует шаги Сирии
МИД Турции / AA
30 марта 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выразило удовлетворение в связи с формированием переходного правительства в Сирии. В ведомстве рассматривают это как важный шаг в политическом процессе урегулирования сирийского кризиса.

«Мы с удовлетворением приветствуем создание переходного правительства в Сирии», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что этот шаг, предпринятый после проведения Национальной конференции диалога и объявления Конституционной декларации, «демонстрирует волю сирийского руководства продвигать процесс политического перехода под руководством и при непосредственном участии самих сирийцев, в рамках инклюзивного подхода».

Турция подтвердила свою готовность и дальше поддерживать всеобъемлющий и инклюзивный политический процесс, который является одним из краеугольных камней установления безопасности и стабильности в Сирии.

«В этот критический период важно, чтобы международное сообщество сосредоточило свои усилия на достижении стабильности в Сирии, в связи с чем прежде всего необходимо безусловно отменить санкции и начать работы по восстановлению Сирии», — подчеркивается в заявлении МИД Турции.

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