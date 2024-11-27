По результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Румынии в лидеры вышел независимый кандидат, ультранационалист Кэлин Джорджеску. Он заручился поддержкой 22,95% населения. Его оппонентом станет кандидат от либеральной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони. Она набрала 19,8% голосов, всего лишь на 0,3% опередив действующего премьер-министра страны Марчела Чолаку.

Глава государства в Румынии избирается сроком на пять лет и обладает значительными полномочиями в вопросах нацбезопасности и внешней политики. Победителем становится кандидат, который в первом туре получает более половины голосов избирателей. Если ни один из претендентов на высший руководящий пост не заручается поддержкой абсолютного большинства, то через две недели проходит второй тур.

Всего в этом году на пост президента баллотировались 14 кандидатов. В их числе: бывший заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ и лидер Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена. Явка на выборах превысила 52%.

Кэлину Джорджеску 62 года. На выборах он шел в качестве независимого кандидата, но ранее был связан нацпартией «Альянс за объединение румын». Политик известен своими скандальными высказываниями. Например, он назвал «национальным героем» румынского диктатора и пособника нацистов Йона Антонеску. А также восхвалял Корелиу Кодряну, возглавлявшего фашистское движение «Железная гвардия».

В ходе предвыборной кампании он признался, что считает российского президента патриотом: «Владимир Путин — человек, который любит свою страну». А также раскритиковал поддержку Украины со стороны Бухареста и членство страны в НАТО. Необычной была и сама агитация политика, которая велась через Tik-Tok, то есть предвыборных мероприятий у него практически не было.

Елене Ласкони 52 года. Она бывшая журналистка и мэр города Кымпулунг. Ее называют проевропейским кандидатом с четкой проукраинской позицией. Например, во время президентских дебатов она высказалась против идеи отказа Украины от оккупированных территорий, а также выступила за увеличение расходов на оборону и помощь Киеву.

Шансы на победу 50 на 50

«Джорджеску — румынский националист с популистскими взглядами. Его можно сравнить с Марин ле Пен во Франции. Он выступает за выход Румынии из ЕС, НАТО, за суверенную Румынию и большую роль церкви в жизни государства. Это ультраправый кандидат», — рассказал TRT на русском политический аналитик Роман Михаеш.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что выход во второй тур ему обеспечила кампания в Tik-Tok. «В Румынии есть люди, которые недовольны европейскими элитами и той помощью, которую страна направляет Украине, поскольку на это уходят деньги. Джорджеску почувствовал этот нерв и очень активно играл на беспокойстве народа. Он общался с аудиторией простыми языком и популистскими призывами», — поясняет TRT на русском политолог Дмитрий Кисеев.

По его словам, это выделяло его на фоне проевропейских кандидатов, которые говорили уже известными тезисами о европейской солидарности. Ласкони, Чолаку, Чукэ — они стали вызывать определенное отторжение у населения, и народ искал чего-то другого.

«Это было протестное голосование, — считает эксперт. — И Джорджеску с помощью простых слов смог сконцентрировать на себе внимание. Он популист и националист, восхваляет Антонеску и Кодряну. Но он не является системным игроком, и даже если изберется, то ему будет сложно выполнить свои обещания без одобрения парламента».

Что касается его программы, то Кисеев обратил внимание на «зеленую» повестку Джорджеску: экология, водные ресурсы и леса: «Он очень много говорит, что реки и леса должны быть народным достоянием, а все это передается в пользование корпорациям. А говоря об Украине, он особенно подчеркивал, что ему важен не Киев, а Бухарест. Население страны беспокоят эти темы. И он очень умело оседлал эти тезисы».

Его поддерживала часть румынской церкви, части румынских специальных структур и общества, которые придерживаются правых идей, подчеркивает Михаеш. Если говорить о Елене Ласкони, то, по словам аналитика, ее поддержка во втором туре может быть выше, но все будет зависеть от того, кого поддержит Социал-демократическая партия.

При этом, если во втором туре победит Джорджеску, то это станет шоком для всего региона, отмечает собеседник агентства: «Румыния — это как старший брат для Молдовы. И, конечно, появление антиевропейского кандидата, которого подозревают в связях с Кремлем, подорвет румыно-молдавские отношения. Румыния может стать «черной овцой» в Евросоюзе. Как это происходит, например, с Венгрией».

По оценке Кисеева, Джорджеску будет «сложно» во втором туре, поскольку проевропейские голоса перейдут Ласкони: «Но даже если он и победит, то я не думаю, что произойдут серьезные изменения. Без изменения состава правительства и парламента вряд ли он сможет заручиться поддержкой депутатов и хоть что-то сделать».