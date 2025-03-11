ПОЛИТИКА
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Нападение на поезд в Пакистане
В Белуджистане вооруженные боевики атаковали поезд, направлявшийся из Кветты в Пешавар, в котором находилось около 500 пассажиров
Нападение на поезд в Пакистане
Пакистан / Reuters
11 марта 2025 г.

Вооруженные люди атаковали поезд, направлявшийся из Кветты в Пешавар, сообщает Dawn со ссылкой на представителя местных властей Шахида Ринда. По его словам, в составе находились около 500 человек. Нападавшие остановили поезд в районе восьмого тоннеля, после чего скрылись.

На место направлены силы безопасности. Ведется расследование, в том числе рассматривается версия теракта. Представитель железных дорог Мухаммад Кашиф заявил, что власти пытаются связаться с пассажирами и персоналом, но информации о пострадавших или заложниках пока нет.

Министерство здравоохранения провинции объявило режим ЧП в больнице города Сиби. К месту атаки направлены машины скорой помощи.

Местные СМИ отмечают, что нападение произошло в гористой местности, что могло облегчить боевикам подготовку и отход после атаки.

В пакистанской провинции Белуджистан действуют несколько сепаратистских организаций, представляющих интересы белуджей, пятой по численности национальности в Пакистане. Белуджи разделены между несколькими странами, преимущественно проживают в Пакистане, Иране и Афганистане.

Белуджские повстанцы традиционно выступают за автономию либо полную независимость от Исламабада.

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