ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Кремль не приемлет стремлений Трампа вернуть Украине земли
В Москве отвергли возможность возвращения захваченных территорий Украины в результате мирного урегулирования
Кремль не приемлет стремлений Трампа вернуть Украине земли
28 февраля 2025 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена обсуждать на мирных переговорах вопрос возвращения Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украине. Он подчеркнул, что эти регионы официально внесены в Конституцию РФ и считаются «неотъемлемой частью России». Таким образом Кремль ответил на заявление президента США Дональда Трампа о намерении помочь Украине вернуть «как можно больше территорий» до подписания мирного соглашения.

Песков отметил, что разногласия по этому вопросу не исключают возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта будет сложным, но при наличии политической воли сторон процесс может продвинуться.

Трамп, в свою очередь, заявил о своей готовности добиваться «лучшей сделки для обеих сторон», но не уточнил, на какие уступки, по его мнению, должен пойти президент РФ Владимир Путин. При этом он признал, что не может гарантировать достижение мирного соглашения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не согласится на заморозку конфликта по текущей линии фронта, так как украинская армия сохраняет контроль над частью аннексированных Россией областей. Президент Украины Владимир Зеленский отверг требования Москвы, назвав их ультиматумом.

На данный момент российские войска контролируют почти 99% Луганской области, около 63% Донецкой, 72% Запорожской и 69% Херсонской. Однако, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия третий год не может установить полный контроль над оккупированными территориями.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us