Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии временно приостановило рассмотрение заявлений сирийских граждан о предоставлении убежища. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, ситуация в Сирии остается сложной и непредсказуемой, что делает невозможным принятие окончательных решений. Под заморозку попали 47 270 заявлений, из которых около 46 000 являются первичными запросами.

Аналогичное решение приняли власти Австрии, сообщает Kronen Zeitung.

На фоне этих событий 8 декабря тысячи сирийцев, проживающих в Германии, вышли на улицы, чтобы отпраздновать свержение режима Башара Асада. СМИ сообщают, что акции прошли в десятках городов, включая Эссен, Мюнхен, Берлин и Майнц.

Некоторые участники шествия заявили журналистам о намерении вернуться в Сирию, чтобы принять участие в восстановлении страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Асад жестоко угнетал свой собственный народ и на его совести бесчисленное количество жизней. Канцлер добавил, что режим заставил множество людей бежать из Сирии, многие из которых перебрались в Германию.

«Сирийский народ ужасно страдает, поэтому конец правления Асада в Сирии — это хорошая новость», — заявил немецкий политик.