Президент США Дональд Трамп в разговоре с корреспондентом CNN Даной Баш сообщил, что в ходе ударов Израиля по Ирану были убиты люди, с которыми он лично вел переговоры по ядерному соглашению.

По словам журналистки, Трамп назвал их «сторонниками жесткой линии» и добавил: «Они умерли не от гриппа. Они умерли не от коронавируса».

Баш уточнила, что речь идет о представителях Ирана, участвовавших в переговорах по ядерной сделке. По ее словам, Трамп сказал это с сарказмом, но дал понять, что их гибель стала результатом израильской операции.

Президент США назвал действия Израиля «очень успешными» и выразил полную поддержку правительству Биньямина Нетаньяху.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию под названием «Восходящий лев». Целью стали объекты, связанные с ядерной и ракетной программами Ирана, а также места пребывания высших офицеров КСИР.

Среди погибших — командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери, глава оперативного подразделения «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также известные ученые-ядерщики Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Всего, по последним данным, погибло 78 человек, свыше 320 пострадали.

В ответ Иран нанес три волны ракетных ударов по Израилю.

Иран и США возобновили переговоры по ядерной сделке в апреле этого года. Переговоры проходили в основном в Омане и носили непрямой характер. Состоялось пять раундов.

Иран отрицает намерение создавать ядерное оружие и настаивает на праве обогащать уран в рамках существующих договоренностей.

Операция Израиля началась в день истечения двухмесячного срока, который Трамп ранее дал Тегерану на подписание новой сделки. По мнению президента США, после атак у Ирана появился стимул к переговорам.