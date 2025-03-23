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Кровь несмотря на перемирие
Израильские авиаудары унесли жизни семи человек в Ливане, включая ребенка. Еще 40 получили ранения
Кровь несмотря на перемирие
Дым поднимается над рекой Литани после израильской атаки на Баальбек, Ливан, 22 марта 2025 года / AA
23 марта 2025 г.

По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения в субботу в результате израильских авиаударов по Ливану, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на официальные ливанские источники.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в городе Тулин в районе Марджъуюн на юге Ливана в результате израильского авиаудара погибли пять человек, в том числе ребенок, и 11 получили ранения.

В городах Хуш аль-Сайид и Сараайн в восточной провинции Баальбек-Хермель израильские авиаудары привели к ранению шести человек.

В субботу вечером израильский беспилотник нанес удар по парковочной зоне в районе аль-Рамль города Тир, ранив четырех человек, согласно предварительным данным Министерства здравоохранения.

Министерство добавило, что в результате удара по городу Яхмор аль-Шакиф в районе Набатия пострадал один человек, а еще двое были ранены при ударе по Кфаркеле.

Атаки последовали после того, как Израиль заявил, что его поселение Метула подверглось ракетному обстрелу с территории Ливана, что побудило израильские силы ответить авиаударами по нескольким деревням и городам в южном Ливане.

Это первая ракетная атака подобного рода с момента вступления в силу перемирия между Ливаном и Израилем почти четыре месяца назад.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку на Метулу.

Хрупкое перемирие действовало в Ливане с ноября, прекратив месяцы трансграничной войны между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», которая переросла в полномасштабный конфликт в сентябре.

Ливанские власти сообщили о почти 1100 израильских нарушениях перемирия, включая гибель не менее 85 жертв и ранения более 280 человек.

Согласно соглашению о прекращении огня, Израиль должен был полностью вывести войска из южного Ливана к 26 января, но срок был продлен до 18 февраля после того, как Израиль отказался выполнить условия. Он по-прежнему сохраняет военное присутствие на пяти пограничных аванпостах.

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