ПОЛИТИКА
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Трамп отправился на Ближний Восток
Президент США сосредоточен на инвестициях и монархиях Персидского залива, но может оказаться и в Стамбуле — на встрече Путина и Зеленского
Трамп отправился на Ближний Восток
/ Reuters
13 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прибыл 14 мая в Эр-Рияд, начав четырехдневное турне по странам Персидского залива. Главная цель визита — заключение масштабных экономических соглашений, в том числе инвестиционных и оборонных. В поездке его сопровождают генеральные директора Tesla, BlackRock и Citigroup, а также госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Во время пребывания в Саудовской Аравии Трамп намерен предложить Эр-Рияду пакет вооружений стоимостью свыше $100 млрд, включающий, в частности, транспортные самолеты C-130. Также обсуждается идея увеличения саудовских инвестиций в США до $1 трлн. Следующими пунктами поездки станут Катар и ОАЭ, где запланированы встречи с правительствами и бизнесом.

Трамп не исключил, что в четверг может отправиться в Турцию на возможные прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если те подтвердят свое участие. На фоне ожиданий прекращения огня между Россией и Украиной эта встреча может стать поворотной.

Несмотря на активную роль США в переговорах по Газе и иранской ядерной программе, эти темы не входят в повестку тура. Однако администрация Трампа продолжает оказывать давление на Израиль в вопросе перемирия и разрабатывает новый механизм гуманитарной помощи сектору Газа.

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