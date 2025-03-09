ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль отключил электричество в Газе
Израильское Минэнерго объявило о прекращении подачи электроэнергии в палестинскй эксклав
Израиль отключил электричество в Газе
/ Reuters
9 марта 2025 г.

Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа по распоряжению министра энергетики Эли Коэна, который заявил, что эта мера направлена на усиление давления на ХАМАС с целью освобождения оставшихся 59 заложников.

Коэн подчеркнул, что израильские власти используют «все доступные средства», чтобы добиться возвращения заложников и не допустить присутствия ХАМАС в Газе в будущем.

Ранее Израиль приостановил поставку гуманитарной помощи в сектор. Тель-Авив обвинил ХАМАС в отказе принять предложение по продлению первой фазы соглашения о прекращении огня, по истечению которой израильские военные должны были покинуть эксклав. Власти Израиля также заявили, что готовы пойти на дальнейшие шаги, включая возобновление боевых действий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе заявил, что не исключает полного отключения электричества в Газе, если ХАМАС не изменит свою позицию на переговорах.

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