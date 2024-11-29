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Турция объединяет исламские страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать палестинский народ до прекращения израильской оккупации и создания независимого Государства Палестина
Турция объединяет исламские страны
"Эрдоган выступает на TRT World Forum"
29 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с видеообращением к участникам Международного саммита гуманитарной помощи «Будущее Газы», который прошел в Стамбуле. В своей речи он подчеркнул важность международной солидарности и действий исламских стран для восстановления Газы и прекращения израильской агрессии.

«С 7 октября 2023 года мы вновь увидели, как важно единство исламского мира. На глазах у всего мира Израиль убил почти 50 тыс. палестинцев, большинство из которых — женщины и дети. Более 100 тыс. человек получили ранения. Были разрушены мечети, школы, больницы и гражданская инфраструктура. Это не просто агрессия, это геноцид», — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция остается одним из ведущих доноров помощи палестинскому народу. За последний год Турция направила в Газу более 86 тыс. тонн гуманитарной помощи, а в Ливан — свыше 1300 тонн.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция активно работает над консолидацией исламских стран для совместного ответа на израильскую агрессию.

«Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока оккупация и массовые убийства не прекратятся, а Палестина не станет независимым государством в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы», — заявил он.

Президент поблагодарил участников саммита за их вклад в поддержку Газы и выразил надежду, что результаты мероприятия помогут усилить международные усилия в борьбе за права палестинцев.

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