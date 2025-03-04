Заседание парламента Сербии во вторник в Белграде было прервано после того, как оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли фаеры и дымовые шашки. Спикер парламента Ана Брнабич призвала депутатов вернуться к работе, но обсуждение было сорвано.

Конфликт вспыхнул после того, как правящая коалиция предложила сначала принять ряд законов, касающихся молодежной политики, а затем официально признать отставку премьер-министра Милоша Вучевичa. Оппозиция выступила против такого порядка, заявив, что принимать законы от правительства, глава которого уже ушел в отставку, бессмысленно. В ходе конфликта Брнабич облили водой.

По словам Брнабич, одна из депутатов, Ясмина Обрадович, перенесла инсульт из-за брошенной в нее светошумовой гранаты и находится в тяжелом состоянии. Еще одна депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности, испытала сильный стресс.

Премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку в январе на фоне масштабных студенческих протестов после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Президент Александар Вучич пообещал срочную перестройку правительства в ответ на требования протестующих.

После беспорядков в парламенте демонстранты собрались у здания парламента и заблокировали одну из главных улиц Белграда.