ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Хаос в парламенте Сербии: в ходу дымовые шашки
Депутатское заседание в Белграде прервала потасовка между депутатами оппонирующих партий
Хаос в парламенте Сербии: в ходу дымовые шашки
serbia parliament fight smoke / AP
4 марта 2025 г.

Заседание парламента Сербии во вторник в Белграде было прервано после того, как оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли фаеры и дымовые шашки. Спикер парламента Ана Брнабич призвала депутатов вернуться к работе, но обсуждение было сорвано.

Конфликт вспыхнул после того, как правящая коалиция предложила сначала принять ряд законов, касающихся молодежной политики, а затем официально признать отставку премьер-министра Милоша Вучевичa. Оппозиция выступила против такого порядка, заявив, что принимать законы от правительства, глава которого уже ушел в отставку, бессмысленно. В ходе конфликта Брнабич облили водой.

По словам Брнабич, одна из депутатов, Ясмина Обрадович, перенесла инсульт из-за брошенной в нее светошумовой гранаты и находится в тяжелом состоянии. Еще одна депутат, находящаяся на восьмом месяце беременности, испытала сильный стресс.

Премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку в январе на фоне масштабных студенческих протестов после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Президент Александар Вучич пообещал срочную перестройку правительства в ответ на требования протестующих.

После беспорядков в парламенте демонстранты собрались у здания парламента и заблокировали одну из главных улиц Белграда.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us