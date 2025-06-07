Мединский: Украина отложила обмен военнопленными и телами погибших солдат
Россия начала гуманитарную акцию по передаче Украине тел погибших украинских военнослужащих. По словам Мединского, первая партия — 1212 тел — доставлена в пункт обмена, но украинская сторона перенесла как приём тел, так и обмен военнопленными.
Мединский: Украина отложила обмен военнопленными и телами погибших солдат / TRT Russian
8 часов назад
Мединский призвал Киев соблюдать график и договорённости, достигнутые в Стамбуле.