Министерство иностранных дел Турции в своем заявлении по случаю двадцатой годовщины получения статуса наблюдателя при Африканском союзе подчеркнуло приверженность отношениям, основанным на взаимном уважении, равноправном партнерстве и принципе «выиграл–выиграл» со всеми странами Африки и континентом в целом.

В заявлении выражается удовлетворение углублением сотрудничества с Африканским союзом, начавшимся в 2005 году, а также признанием Турции в 2008 году стратегическим партнером этой организации.

Анкара заявила о намерении продолжать реализацию конкретных проектов в интересах народов обеих сторон в рамках сфер сотрудничества, определенных в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года.

Отмечается, что проведение четвертого саммита по партнерству между Турцией и Африкой в 2026 году станет возможностью для дальнейшего продвижения сотрудничества.

Министерство иностранных дел Турции также подчеркнуло, что Турция при поддержке всех своих учреждений и организаций будет и впредь надежным партнером Африканского союза и стран континента, продолжая совместную работу над построением общего будущего, основанного на мире и процветании.