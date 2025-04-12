ТУРЦИЯ
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Турция и Африканский союз готовятся к саммиту 2026 года
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю 20-летия получения статуса наблюдателя при Африканском союзе, подтвердив приверженность принципам равного партнерства
Турция и Африканский союз готовятся к саммиту 2026 года
МИД Турции / AA
12 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции в своем заявлении по случаю двадцатой годовщины получения статуса наблюдателя при Африканском союзе подчеркнуло приверженность отношениям, основанным на взаимном уважении, равноправном партнерстве и принципе «выиграл–выиграл» со всеми странами Африки и континентом в целом.

В заявлении выражается удовлетворение углублением сотрудничества с Африканским союзом, начавшимся в 2005 году, а также признанием Турции в 2008 году стратегическим партнером этой организации.

Анкара заявила о намерении продолжать реализацию конкретных проектов в интересах народов обеих сторон в рамках сфер сотрудничества, определенных в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года.

Отмечается, что проведение четвертого саммита по партнерству между Турцией и Африкой в 2026 году станет возможностью для дальнейшего продвижения сотрудничества.

Министерство иностранных дел Турции также подчеркнуло, что Турция при поддержке всех своих учреждений и организаций будет и впредь надежным партнером Африканского союза и стран континента, продолжая совместную работу над построением общего будущего, основанного на мире и процветании.

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