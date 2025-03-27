ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принял лидера Сомали в Анкаре
Президент Турции провел встречу c сомалийским коллегой и подтвердил поддержку Анкары мирного процесса между Эфиопией и Сомали
Президент Эрдоган принял лидера Сомали в Анкаре
/ Public domain
27 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом в президентском комплексе в Анкаре. Как сообщили в Управлении коммуникаций, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара придает большое значение стабильности, безопасности и территориальной целостности Сомали. Он подтвердил, что поддержка Турцией мирного процесса между Сомали и Эфиопией будет продолжена без перерыва.

Президент также заявил о решимости углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что Турция всегда стоит на стороне народа Сомали в этой борьбе.

Особое внимание на встрече было уделено укреплению связей в экономике, торговле, безопасности и обороне.

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