ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: любые уступки по территории — неприемлемы
Владимир Зеленский заявил, что судьбу украинских территорий может определять только народ Украины, а признание оккупированных регионов частью России — неприемлемо
Зеленский: любые уступки по территории — неприемлемы
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
15 апреля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о возможном мирном соглашении, включающем «пять территорий». По словам Зеленского, любые территориальные уступки противоречат принципам суверенитета.

«Вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские. Поэтому опять-таки, соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетентности», — заявил Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе. Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Ранее Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News, что обсуждаемое мирное соглашение касается «так называемых пяти территорий», не уточнив, о каких регионах идет речь. Предположительно, он имел в виду территории Украины, на которые Россия предъявляет претензии с 2014 года.

«Мы обсуждаем гораздо больше, чем просто границы, — заявил Уиткофф в эфире Fox News. — Думаю, мы близки к миру, который будет иметь значение для всего мира». Он добавил, что в этом процессе ключевую роль играют «коммерческие возможности», которые якобы могут «перезапустить отношения США и России».

По информации Reuters, Уиткофф предлагал Дональду Трампу вариант быстрого перемирия, при котором Россия получит контроль над четырьмя украинскими регионами, об аннексии которых Москва заявила в 2022 году — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

Президент России Владимир Путин ранее настаивал на выводе украинских войск с этих территорий как условии прекращения огня.

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