Герцог Сассекский в четверг прибыл с неанонсированным визитом во Львов, где посетил Центр Superhumans — учреждение, занимающееся лечением и реабилитацией раненых военных и гражданских.

Поездка состоялась на следующий день после его выступления в суде Лондона, где он настаивал на необходимости государственной охраны для себя и своей семьи в Великобритании из-за «реальной угрозы жизни». По данным британской прессы, Букингемский дворец о визите заранее не знал — Гарри больше не является действующим членом королевской семьи.

Во время визита принц Гарри общался с ранеными ветеранами и сотрудниками медицинского центра. Его сопровождала министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова. Он также побывал в операционной и наблюдал за работой врачей. Визит прошел в рамках его работы с фондом Invictus Games, в которых Украина участвует с 2017 года.

Принц Гарри и Меган ранее осудили вторжение России, заявив, что «стоят с народом Украины против этого нарушения международного и гуманитарного права». Текущий визит может быть воспринят как символическая поддержка Украины в условиях нарастающего давления на Киев со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, выступающего за прекращение войны. Поездка также совпала с обсуждением в Великобритании возможности отправки военных инструкторов на территорию Украины на срок до пяти лет.