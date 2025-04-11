ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Британский принц тайно посетил Украину
Принц Гарри в четверг прибыл с неанонсированным визитом во Львов, где встретился с украинскими военными
Британский принц тайно посетил Украину
/ Reuters
11 апреля 2025 г.

Герцог Сассекский в четверг прибыл с неанонсированным визитом во Львов, где посетил Центр Superhumans — учреждение, занимающееся лечением и реабилитацией раненых военных и гражданских.

Поездка состоялась на следующий день после его выступления в суде Лондона, где он настаивал на необходимости государственной охраны для себя и своей семьи в Великобритании из-за «реальной угрозы жизни». По данным британской прессы, Букингемский дворец о визите заранее не знал — Гарри больше не является действующим членом королевской семьи.

Во время визита принц Гарри общался с ранеными ветеранами и сотрудниками медицинского центра. Его сопровождала министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова. Он также побывал в операционной и наблюдал за работой врачей. Визит прошел в рамках его работы с фондом Invictus Games, в которых Украина участвует с 2017 года.

Принц Гарри и Меган ранее осудили вторжение России, заявив, что «стоят с народом Украины против этого нарушения международного и гуманитарного права». Текущий визит может быть воспринят как символическая поддержка Украины в условиях нарастающего давления на Киев со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, выступающего за прекращение войны. Поездка также совпала с обсуждением в Великобритании возможности отправки военных инструкторов на территорию Украины на срок до пяти лет.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us