ПОЛИТИКА
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Чего ждать от визита Трампа на Ближний Восток?
Получится ли у арабских монархий убедить президента США поддержать создание Палестинского государства и как на это отреагирует Израиль?
Чего ждать от визита Трампа на Ближний Восток?
Лидеры США и Саудовской Аравии во время визита Дональда Трампа в 2017 году / Reuters
12 мая 2025 г.

На этой неделе Дональд Трамп посетит сразу три ближневосточные страны — Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ — это его первый визит в регион после возвращения в Белый дом. 

На кону — сотни миллиардов долларов инвестиций и, возможно, новый президентский борт в подарок от катарцев. Но все это меркнет на фоне геополитических сделок: Трамп может попытаться договориться о мире между Израилем и Саудовской Аравией, а также, возможно, о создании Палестинского государства. Впрочем, перспективы обоих инициатив туманные — ни Тель-Авив, ни Эр-Рияд не готовы сближаться без решения вопроса Газы.

Сам президент США перед визитом откровенно заявил: главная цель его поездки — добиться инвестиций от богатых стран Персидского залива. В Эр-Рияде его будут сопровождать главы крупнейших американских компаний — от Илона Маска до Ларри Финка.

Но, как пишет Financial Times (FT), в геополитическом плане не все будет так легко, как в плане инвестиций. Страны региона не готовы сотрудничать с США без урегулирования палестинского вопроса. Любая попытка нормализации отношений с Израилем без признания Палестины обречена на провал, заявили в Эр-Рияде.

Израильское вторжение в Газе, продолжающаяся уже 19 месяцев, сделало любое сближение невозможным. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прямо назвал действия Израиля «геноцидом» и потребовал прекращения войны и создания палестинского государства в качестве условий для переговоров.

Таким образом, главный трофей — нормализация отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом — ускользает от Трампа, несмотря на все миллиарды и обещания. 

В лучшем случае, визит завершится новыми инвестиционными обязательствами: $600 млрд от Эр-Рияда, $1,4 трлн от ОАЭ, сотни миллиардов из Катара, отмечает FT. Но эксперты сомневаются, что эти суммы реальны — при падающих ценах на нефть и необходимости финансировать собственные мегапроекты у стран Залива может не хватить ресурсов.

Что же Трамп предлагает в обмен? Во-первых, оружие — США готовы снять ограничения на оборонные поставки и открыть «ускоренный трек» для инвестиций в американские технологии и ИИ. 

Во-вторых, ядерные технологии — Вашингтон может передать наработки в сфере мирного атома Саудовской Аравии для строительства первых АЭС королевства. 

Третье, скорее, символическое — Трамп готов переименовать Персидский залив в Арабский, чтобы польстить ближневосточным партнерам. Правда, этот шаг может резко настроить против Вашингтона Иран, который уже пообещал обрушить «‎гнев всего иранского народа»‎ на США в случае переименования.


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