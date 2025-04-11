Президент США Дональд Трамп заявил, что «с удовольствием» заключил бы сделку с Китаем — это намек на то, что Вашингтон готов договариваться и отменить тарифы.

Но вместо этого пока Трамп продолжает наращивать давление. Новые тарифы на китайские товары достигли 125% сверх уже действующих 20%, доводя итоговую ставку до беспрецедентных 145%.

Китай не прогибается и пока не соглашается на американские ультиматумы. В ответ на новое повышение Пекин ввел 84% пошлины на весь американский импорт.

Эксперты Rabobank предупреждают: противостояние США и Китая перешло в открытую фазу и грозит всему миру. Финансовые рынки отреагировали паникой, несмотря на то, что буквально за 8 часов до этого рекордно выросли — индекс Nasdaq обвалился на 4,31%, Dow потерял более 1 000 пунктов, S&P 500 — почти 3,5%.

Тем временем Трамп настаивает: «Мы бы хотели заключить сделку. Но Китай обманывал нас слишком долго. Они грабили нас как никто другой».

Он не стал уточнять, как именно Китай «обманывал» Америку.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассет заявил, что почти 20 стран уже предложили США сделки, а переговоры с двумя — «почти завершены». Однако Пекин пока не выдвигал каких-либо предложений, не желая идти на поводу у волюнтаризма Трампа.

Президент США ранее объявил 90-дневную паузу в пошлинах для стран, которые не ответили зеркальными мерами. ЕС сразу же приостановил собственные ответные тарифы. Однако базовая ставка в 10% на импорт из большинства стран остается в силе. И если договоренности не будут достигнуты, Трамп пригрозил вернуть все приостановленные меры.

Не ограничившись Китаем, Трамп также обвинил Мексику в нарушении водного соглашения 1944 года и пригрозил санкциями, если та не передаст Техасу «обещанную воду».

«Если Мексика не выполнит договор, мы пойдем дальше — вплоть до тарифов и санкций», — заявил Трамп в соцсетях. По сути, это ультиматум.

По данным США, Мексика передала лишь 30% объема, предусмотренного пятилетним циклом. Власти Мексики заявляют, что засуха, вызванная изменением климата, делает выполнение условий невозможным. Однако американцы не принимают эти условия и требуют воду.



