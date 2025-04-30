ПОЛИТИКА
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США и Сирия начали прямой диалог
Впервые после смены власти в Дамаске глава МИД Сирии встретился с американскими дипломатами на территории США — добиваясь снятия санкций
США и Сирия начали прямой диалог
/ Reuters
30 апреля 2025 г.

Глава МИД Сирии Эсаад аш-Шейбани провел переговоры с представителями Госдепартамента США в Нью-Йорке. Это первая в своем роде встреча на американской территории между представителями нового руководства в Дамаске и Вашингтона. Сирийская сторона стремится получить четкий график поэтапного снятия западных санкций, введенных за годы режима Башара Асада, свергнутого в декабре 2024 года.

По данным источников Reuters, обсуждение состоялось в кулуарах сессии ООН и было связано с ранее переданным Сирии списком из восьми условий. В их числе — уничтожение химических арсеналов, отказ от включения иностранцев в правительство и помощь в поиске пропавшего журналиста Остина Тайса. В ответ Сирия пообещала открыть специальное контактное бюро в МИД, однако ряд ключевых вопросов, сообщает агентство, пока остаются неразрешенными.

Представитель Госдепа подчеркнула, что США пока не ведут нормализации отношений с Сирией и продолжат «оценивать действия временных властей по результатам». На фоне обострения гуманитарного кризиса, тянущегося со времен гражданской войны, развязанной Асадом, Дамаск добивается более широких послаблений: текущая частичная отмена санкций истекает в июле и пока не дала ощутимых результатов.

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